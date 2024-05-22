新型冷氣大多有「自體防霉」功能，若開啟此功能，冷氣關閉後會轉為送風模式，將內部吹乾避免發霉，不過有人抱怨效果不大，下次吹冷氣還是有霉味；對此專家指出，自體防霉功能是藉由空氣對流來降低機體濕度，前提是要空氣流通，因此門窗要打開才有用。

冷氣專家老柯在YouTube頻道「空調小教室」上傳影片，不少人抱怨冷氣自體防霉功能沒什麼效果，他解釋自體防霉的原理，是冷氣吹完後內部會送風一段時間，藉由空氣對流來降低機體濕度，其實是非常有用的。

老柯表示，要達到自體防霉效果，前提是必須讓室內空氣對流，因此要將門窗打開才有用，少了這個動作效果就差非常多。

如果冷氣沒有自體防霉功能也沒關係，老柯教大家，吹完冷氣後手動調成送風模式定時1小時，並將門窗打開，一樣可以達到防霉效果。

如果不想開窗戶又想防霉，可以在吹完冷氣後按下暖氣功能並定時一個小時，也能讓冷氣機內部濕氣乾燥；不過老柯提醒，開暖氣耗電量比送風還大，想省電還是用自體防霉或送風比較好。