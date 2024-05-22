113年國中教育會考於19日結束。今年國文科的第一道題目，引起了網友熱烈討論。原來這道題目的原文，竟然出自2020年南投埔里「家鄉烤肉」的粉專。當時小編宣布秋刀魚漲價，便以詼諧幽默的方式發文，如今被引用為國中會考的題目，吸引了3千多人朝聖。

今年國中會考的國文科首題，貼出了一間名為「阿宏水產」的臉書貼文，上面寫著：「秋刀魚用離職威脅老闆加薪，老闆雖不開心，但好多人支持它。為了把它留下來，只好幫它加薪，一條50元。」

這道題目主要是要學生推測粉專發文的用意。答案選項分別是：「A.徵求粉絲專頁小編」、「B.預告直播促銷的期程」、「C.暗示秋刀魚產季將近」及「D.宣布調漲秋刀魚價格」。正確答案為D。

113年國中會考國文科試題，第一題引起網友討論。（圖／教育部提供）

不過，有眼尖的網友發現，這道題的原文出自於2020年南投埔里「家鄉烤肉」的粉專。當時小編宣布秋刀魚漲價，便以這樣詼諧幽默的方式發文，沒想到如今成為國中會考的題目，吸引了超過3千人按讚朝聖。

不少網友留言討論，「會考生來朝聖」、「這題真的超可愛」、「現在19萬名考生都知道秋刀魚和這名可愛的小編了，幫老闆打了最棒的廣告，好奇出題老師是怎麼發現這篇貼文的」。另有網友則詢問老闆「你知道答案是什麼嗎？這句話是漲價對吧？」對此小編也幽默回應說「都是聽大家留言的；老編無辜；不知考了什麼。」