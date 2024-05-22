Pascal Siakam steal & slam 🔨



we lead by 4 with 4:33 remaining. pic.twitter.com/M958jz5mL1 — Indiana Pacers (@Pacers) May 22, 2024

勇士前鋒追夢格林（Draymond Green）在季後賽首輪就看衰溜馬，當時溜馬首戰不敵公鹿，格林在播客節目評論說：「他們不防守，一整個球季他們都沒在守。你們在季後賽必須要防守，不能單純只跑快攻，你們必須打半場攻擊，我認為溜馬是一支82場的隊伍，而不是16場的隊伍。」意思是溜馬的跑轟戰術適合82場例行賽，但不適用於16場季後賽生死鬥。

溜馬例行賽場均123.3分，首輪6戰打贏主將受傷的公鹿，溜馬平均失分達到110分，但自隊的火力更強，其中4場轟了超過120分。次輪碰上尼克大戰7場，溜馬仍舊是例行賽互毆的打法，G2被尼克狂炸130分，然後自隊在G7生死戰大砍130分，還譜寫上半場76.3%命中率的紀錄。

東區進入塞爾提克與溜馬的決賽，追夢格林同樣不承認自己看走眼：「必須向溜馬致敬，我個人仍舊認為他們是82場的球隊，但我不認為尼克是真材實料，結果總是有一方會晉級。現在是真刀真槍，塞爾提克來了，那是完全不同的野生動物，我毫無疑問看好塞爾提克，這應該會是紳士的橫掃（4勝1負），所以我不需要道歉，這是東區嘛，總有球隊要晉級東區決賽。」