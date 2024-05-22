大陸駐英國大使館公眾號22日消息，中國大陸駐英國使館發言人就英國國會議員赴台灣出席520就職儀式事答記者問。有記者提問：據報導，英國國會「跨黨派台灣小組」共同主席羅根等數名議員近日赴台灣出席520就職儀式，對此，使館發言人表示，英方政客上述舉動嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方對此強烈不滿和堅決反對，並已向英國政府提出嚴正交涉。

發言人指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。不管誰出任台灣領導人，都改變不了台灣是中國的一部分、世界上只有一個中國的基本事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，更改變不了中國終將統一的歷史大勢。

使館發言人強調，一個中國原則是中國與各國建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。英國政府有責任恪守其向中方作出的承諾，按照一個中國原則處理涉台問題，不與台灣進行任何形式的官方接觸。

發言人稱，中方敦促英方政客停止違反一個中國原則的行徑，停止干涉中國內政。任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。