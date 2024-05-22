前總統馬英九自20日起終止卸任總統禮遇，馬後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。日前出席活動時，也被發現座車從價值百萬的Audi豪車，改為國產的HONDA中古休旅車。

前總統馬英九在卸任禮遇終止後，搭乘平價休旅車出席活動。（馬英九辦公室提供）

馬英九在520後中只卸任總統禮遇，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，經與警政署溝通後，確認8人的維安編制，並採輪班方式，接下來馬英九出席公開場合，會有4名員警隨行保護。

前總統馬英九在卸任禮遇終止後，搭乘平價休旅車出席活動。（馬英九辦公室提供）

而馬英九除了特勤解編外，日前出席活動時，也被發現座車從先前的Audi（奧迪）豪車，改為搭乘國產的HONDA中古休旅車。據了解，HONDA中古休旅車是由馬英九辦公室暫時租用的車輛，價值不到80萬元。

根據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任總統享5項禮遇措施，包括邀請參加國家大典、每月新台幣25萬元禮遇金、保健醫療、8至12名安全護衛等禮遇，另有處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用，每年800萬元，第2年遞減為700萬元，第3年減為600萬元，第4年為500萬元，第5年以後不再遞減。