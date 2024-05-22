被封「美女CEO」的保養品牌創辦主理人夏筠婷，近期捲入疑被AI換臉不雅片外流事件，又被SWAG證實曾當過直播主，掀起討論。今（22日）媒體報導，夏筠婷承認確實加入過SWAG，但沒有直播成人內容，「尺度跟IG差不多，就是夏天比基尼。」

事情爆發後，夏筠婷委託律師蒐證提告，將依法提出民、刑事訴訟以維護名譽，但仍不斷被騷擾、威脅，目前已關閉IG和臉書。昨（21日）SWAG向《中時新聞網》證實，夏筠婷確實在SWAG草創時期就加入。至於有沒有拍過大尺度的影片，SWAG表示夏筠婷的帳號已經封閉，平台不知道也難以確認。

而根據《ETtoday星光雲》報導，夏筠婷承認確實有這麼一段過往，曾經加入SWAG，但堅決否認做過成人直播。她說當時SWAG的尺度跟IG類似，傳比基尼照給粉絲解鎖，有時甚至表演才藝。

夏筠婷說當時的SWAG不是現在的成人平台，尺度是夏天比基尼。（圖／夏筠婷臉書）

至於外界好奇她聲稱19歲創業成為品牌CEO，又身兼多職擔任展場show girl、JKF女郎等，還爆出28歲時曾是SWAG直播主。對此，夏筠婷回應沒交叉，做直播主時有代理微商，開始經營自身的品牌後就完全沒直播。

夏筠婷受害事件延燒數天，熱度不減，許多網友都好奇外流影片真的是AI合成的嗎？對此，網紅勾惡指出，現在的AI影片都是超級擬真，很難分辨真實性。再來，不管如何夏筠婷都是受害者，卻有很多人包括女生留言「卡影片」，讓勾惡感嘆社會風氣變得很沒底線。

此外，勾惡團隊表示有人會在相關貼文中傳意義不明的代碼，可連結到一個「比創意私房更可怕」的非法網站，裡面不僅是一條龍作業，還看得到被創意私房刪掉的影片備份，讓他呼籲司法重視這樣的社會亂源。

HBD夏筠婷被AI換臉外流 ? 比創意私房更可怕的網站 !

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