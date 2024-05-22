台中捷運昨天驚傳隨即砍殺事件，一名20歲洪姓男大生忽在車廂持3刀亂砍，27歲許姓長髮哥見狀，毅然向前與犯嫌肉身搏鬥，臉部因此遭到劃傷，血流滿面。事發後，長髮哥也被網友神封「英雄」，而許母聽聞兒子事跡後，今（22）日面對媒體詢問時，一度哽咽，「當下覺得怎麼搭個捷運，這麼不安全」，並驕傲表示：「我以他為榮！」

許母對媒體透露，印象中，兒子昨天上午出門才不過10分鐘，她隨後就接到醫院來電；未料，電話那頭卻傳來令人憂心的壞消息。許母說，她奔赴急診室後看見兒子傷勢嚴重，當場淚聲俱下，心疼不已。

許母今受訪時坦言，第一時間聽到兒子被砍，很擔心，還說孩子父親早逝本來就覺得對他很虧欠，但兒子也一直很貼心；到醫院時看到兒子傷口傷口深可見骨，忍不住掉淚。因此許母看見兒子躺在病床的模樣，一度質疑，「為什麼要做這麼危險的事？」，不過對於兒子的見義勇為，她也讚歎道：「我以他為榮！」

長髮男英勇事跡曝光後，雖然備受外界讚賞，市長盧秀燕今天更表示，中捷公司已決定給予當時所有見義勇為的乘客終身免費搭乘，以表感謝；另民間醫療集團對於傷者，將主動致贈20萬元慰問金。