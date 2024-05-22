27歲美國模特兒貝拉哈蒂（Bella Hadid）先前自曝罹患萊姆病（Lyme disease），症狀包括發燒、紅斑，淋巴結腫脹等。去年她表示會積極抗病，不會讓大家失望，近日她以一身勁裝出現在坎城影展。紅毯上，她穿著棕色透視薄紗禮服，下半身秀出長腿，但上半身兩點及胸型全露，也沒貼胸貼，瞬間成為全場矚目焦點。

向來敢穿敢秀的貝拉哈蒂最近強勢回歸鎂光燈前，於當地時間20日登上坎城影展紅毯，當天她為了電影《誰是接班人（The Apprentice）》現身，選穿Saint Laurent 2024秋冬系列的棕色禮服。深V領口剪裁幾乎開到腰部，輕盈薄透的面料更是幾乎能一眼看穿。由於她上半身並未做任何保護措施，胸前兩點隨著薄紗透出。有人認為Hadid展現超模性感時尚風範，但同樣有人批評禮服過於裸露、有失莊重。

貝拉哈蒂向在場粉絲打招呼。（圖／達志影像）

貝拉哈蒂向來作風大膽、前衛，有「時尚教科書」、「伸展台Icon」美稱，過去常用社群網站分享近況的她，去年卻被發現罕見神隱許久未發文。8月初她才報近況，坦言因為生病，生活時間和工作逐漸惡化，先前她努力經營事業，就是想讓她自己和家人及所有支持她的人感到驕傲，沒想到如今一場大病「讓我（貝拉哈蒂）用難以解釋的情況付出代價」。

貝拉哈蒂未做防護設施，成為全場最辣。（圖／達志影像）

據知，貝拉哈蒂2013年就被診斷出有萊姆病，媽媽、弟弟也先後罹患一樣的疾病，這是一種經壁蝨叮咬的細菌性傳染病，不僅會發燒、淋巴結腫脹，身上還會有逐漸擴大的紅斑，最嚴重會導致神經發炎，容易引起心臟和神經系統相關併發症。先前小賈斯汀（Justin Bieber）和艾薇兒（Avril Lavigne）也曾透露得到這種病。