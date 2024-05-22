食安問題連環爆，為強化檢驗效能用科學把關食安，新北市衛生局今年稽查人力將增7人達62人，2029年再增加16人，另斥資1億元，在蘆洲重陽大樓打造580坪的國家級實驗室「重陽實驗室」，可檢測項目逾1000項，並採智能管理，預計2026年完工，新北市長侯友宜表示，除在源頭能夠嚇阻以外，往下也能夠追查。

衛生局長陳潤秋22日市政會議中專案報告「新北永續-健康淨零」，在全球持續關注永續發展的目標下，新北市轄內12家病床數250床以上大型醫院在市長帶領之下共同宣示推動永續醫療發展，衛生局也將持續透過推動新北醫動養、心理健康、食品安全及各項防疫等衛生政策，守護市民健康，邁向2030永續健康城市的願景。

衛生局表示，為擴充食安檢驗量能，新北市預計斥資上億元將現有的衛生局實驗室升級為國家級的「重陽實驗室」，建置包含分子生物、化學、細菌、病毒、放射性核種等測試實驗室，配置有液相層析串聯質譜儀、氣相層析串聯質譜儀、分子生物PCR等高精密儀器，可檢測食品中包括微生物、添加物、藥物殘留、放射性核種等項目超過1000項。

重陽實驗室除具有衛生福利部食品藥物管理署與國際ISO／IEC 17025雙認證的檢測品質外，將導入物聯網(IoT)與AI技術建立數位化流程管理與人員儀器環境安全監控系統，除運用智能科技建立高效能檢測實驗室外，也將採用可降低碳排及提升空調效能之全熱交換技術工程，在積極為民眾食安進行科學把關的同時，也努力為環境永續盡一份心力。

陳潤秋並表示，面臨氣候變遷的威脅，鑒於我國醫療部門的氣候足跡相當於全國碳足跡的4.6％，高於全球平均，另單以用電來說，臺灣整體非製造業用電中，醫院就占了16.4％，所以推動醫療永續發展刻不容緩，在環境保護層面上，亞東醫院透過推動循環經濟，為全國醫院首創簽署尿布回收綠色循環計畫合作意向書，回收尿布再製成擦手紙及名片。

在社會層面上，遠距醫療照護提升偏遠地區民眾就醫服務的可近性及方便性，降低民眾就醫交通及陪診成本，亦可以降低碳排放，兼顧環境的維護；持續透過徵才、育才及留才等策略，增加護理人力，以達人才的永續；智慧科技醫療將成為未來照護病人的主軸，透過建立以人為中心的智慧醫療照護服務，提供民眾有品質的服務，以實現永續治理。

此外，新北市去年推出「新北健康大步走」活動至今，深受民眾喜愛，已累計超過26萬人次參與，多達134條步行打卡路線分布新北市29區。為鼓勵市民朋友將運動實踐在日常生活，衛生局22日起「大步走GO!票選打卡抽獎活動」開跑，完成任務就有機會把大獎iPhone15、iPad及超過200多項好禮帶回家！詳細內容至新北動健康網站https://f4a.tw查詢。

衛生局表示，新北市將持續以「新北永續-健康淨零」，與各醫療機構及衛生所共同推動永續發展，打造2030永續健康城市。