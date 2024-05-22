新北市侯友宜今宣布自23日起，提供設籍新北市低收、中低收入戶3歲(含)以下嬰幼兒，公費接種腸病毒疫苗，國民黨新北市議會黨團表示，近期腸病毒肆虐，症狀包含嗜睡、意識不清、活動力下降、持續嘔吐等，許多家長因家中幼童反覆生病，內心焦慮不安，黨籍議員們也多次在議會質詢期間表達關切，希望新北市衛生局盡快提出解決方案。

黨團書記長陳偉杰表示，感謝衛生局以最快的速度回應民意，成為六都第一提供中低收入戶公費腸病毒疫苗的縣市，市府願意傾聽民意，尊重議員在議會殿堂為民眾發聲的意見，優先照顧弱勢，黨團相當肯定。

副書記長蔡淑君、呂家愷也認為，近期不管是接連的食安案件、或是季節流行性傳染病盛行，都讓衛生局同仁辛苦了！感謝衛生局勇於任事、積極負責，許多公務同仁業務繁重，時常加班到深夜，仍然用心為市民著想，捍衛民眾健康，為新北市站在第一線扛下責任，值得市民朋友給予掌聲與鼓勵！