高雄一所護理學校的洪姓男學生於21日到台中捷運車上隨機砍人，對此，該校今（22）日雖然處於低氣壓，但仍正常運作，保障學生的受教權。當地警方主動到該校定周圍巡邏，預防突發狀況。

對於這起行凶案件，學校今天低調不做回應，對於校內學生對此事的承受壓力也不予評論。該校22日維持正常運作，該上課的上課，該出差或休假的老師都照表操作，不受此事件影響。

當地警方表示，在昨天接獲中捷有人持刀隨機砍人後，警方隨即主動到行凶者就讀的學校詢問是否需要幫助。雖然學校相當低調，但警方仍會持續增加見警率，派警員定時到該校附近巡邏，預防各種可能情形。

對於學校昨天說的實習壓力導致學生想不開而行凶，高雄另一所醫學大學表示，在實習時老師會陪伴在學生的身旁，視學生面臨的問題或壓力排解。該校老師也指出，這名洪男的行為令人意外，相當罕見，可能是個人因素使然。學生則說，在醫院實習時面對壓力會尋求同儕幫助，相互幫忙。