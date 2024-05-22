環境部統計，過去4年亂丟菸蒂件數高達25萬628，相當於4分之3違反《廢棄物清理法》第27條第1條的案件，都是因為丟菸蒂，環境部長彭啟明22日指出，因民眾常年將水溝當成菸灰缸，將推動「全國菸蒂不落地」政策，改善此情形。

環境部統計，2019至2023年亂丟菸蒂約25萬628件，占違反《廢棄物清理法》第27條第1條處分數77.6％，相當於近4分之3處分，都是亂丟菸蒂。

彭啟明今在立法院社福環衛委員會表示，他長年看到民眾將水溝當成菸灰缸，故推動「全國菸蒂不落地」政策，落實環境無菸蒂，打造優質健康環境，具體上路時間仍在討論中。

他說明，將邀請觀光民眾多或被丟菸蒂熱區的地方政府或團體，定期辦理撿菸蒂活動，呼籲民眾一起維護環境整潔，鼓勵菸蒂不落地；與便利商店合作宣導，讓大家理解菸蒂汙染嚴重性，並使店家自主維護周邊環境清潔，減少菸蒂造成環境髒亂、隨意丟棄菸蒂情形；與地方政府及媒體走入雨水側溝，選定目標雨水下水道側溝、掀蓋及拍攝，宣導民眾勿將菸蒂丟入水溝。

彭啟明表示，亦會推動環境衛生稽查管制計畫，引導民眾守法，擬定環境衛生稽查管制計畫，針對亂丟菸蒂者透過錄影或監視器舉發告發處分；與環團腦力激盪提出解決菸蒂污染的創新作法與可行方案。

彭啟明表示，國環院也會研究香菸濾嘴塑膠微粒含量，並提出塑膠微粒對生態的影響，菸蒂流入下水道分解後微型塑膠會與其他來源混雜，亦收集研析國內外相關生態影響報告。

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