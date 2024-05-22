新華社報導，安徽省蕪湖市中級人民法院22日對謝留卿等63人組織、實施的藝術品「套路賣」詐騙案二審公開宣判，44名被告分別被判處15年至6個月不等的有期徒刑或拘役，併科罰金。

蕪湖市中級人民法院二審審理查明，2012年以來，以謝留卿為首的犯罪集團冒用他人名義在鄭州、北京設立公司，採取虛構產品作者、虛構作者授權、虛構作者頭銜和成就、冒充拍賣行、冒充同行、承諾回購等欺騙手段向客戶推銷產品，騙取安徽、黑龍江、四川等近20個省（自治區、直轄市）的被害人錢款共計1670餘萬元（人民幣，下同，約合新台幣7348萬多元）。

蕪湖市中級人民法院二審認為，謝留卿等人以非法占有為目的，組織、實施多起詐騙活動，其行為已構成詐騙罪。該案參與人數眾多、主要成員穩定、組織嚴密、分工明確，形成以謝留卿為首要分子，劉豔芳、張紅芳為主犯，其他參加者為一般成員的犯罪集團。該犯罪集團以中老年人為目標群體，向不特定社會公眾實施詐騙，反復誘騙被害人購買涉案產品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續對其實施詐騙，以致多名被害人債台高築、賣房還債，生活陷入困境。

法院根據查明的事實及證據，綜合考慮各被告犯罪事實、性質、情節及認罪悔罪表現，依法作出二審判決：對被告謝留卿以詐騙罪判處有期徒刑15年，併科罰金1500萬元；對劉豔芳等43名被告以詐騙罪分別判處有期徒刑12年至拘役6個月不等的刑罰，併科罰金；對陳丹等11名犯罪情節輕微的被告免予刑事處罰；對王夢閣等8名情節顯著輕微危害不大的被告宣告無罪。

此前，蕪湖市繁昌區人民法院一審判決後，公訴機關提出抗訴，謝留卿等21名被判處有罪的被告提出上訴。