彭金隆22日列席立院財委會備詢，他過去曾以預言奇書「推背圖」來談保險市場，彭金隆表示，那是以前在「彭教授」時期寫的文章，現在來看，文章講的是一個概念，雖然有問題，但「事緩則圓」，會給予一些可以穩定的在地化措施，壽險業應可安度問題。

壽險業接軌ICS面臨極大增資壓力，立委林德福詢問，他與前主委黃天牧對於壽險接軌ICS的態度有何不同？彭金隆說：「我跟黃主委沒有太大不同，他負責擘劃，我負責執行，其實制度實施是要解決問題、不是製造問題，新制度是要解決未來得問題，一定會訂出穩健的制度，讓保險業者安心執行。」

彭金隆指出，台灣壽險市場有其獨特性，但國際制度有其一般性，必須兼顧自己獨特性與國際的一般性，誠懇面對問題，朝穩健務實方向去解決問題。

林德福詢問，ICS接軌是否會成為彭金隆上任最大難題？壽險業接軌國際到底有沒有必要？彭金隆說，一個制度主要是解決問題，台灣保險市場有獨特的問題，我們在地化調適還是非常重要。

壽險業接軌目前給予15年緩衝期，能增資數千億元嗎？彭金隆表示，「以我們（金管會）目前試算結果，是可以做得到。制度優化沒有止境，會隨時努力。」