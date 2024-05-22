陳德修（脩）6月1日將在三創舉行《適者生存 STAY ALIVE巡演台北站》個唱，開唱倒數，他進入備戰狀態，持續在健身房操肌飆嗓，不僅秀出二頭肌，好身形也全都露，陳德修害羞笑說「我不是走猛男路線，為保持個唱的最佳狀態，豁出去拚了！」

陳德修2005年自「東城衛」、「赤世代」等搖滾樂團團長兼吉他手出道，以戲劇《終極三國》飾演劉備一角備受注目，近日回歸歌壇，陳德修首張個人專輯，包辦詞曲創作，演唱會同步登場，好事成雙讓即將歡度42歲生日的陳德修直說這是最棒的生日禮物！

陳德修為6月即將到來的演唱會勤加健身。（板橋對蛙練健身房提供）

演唱會正式進入倒數，陳德修日前開始在板橋對蛙練健身房展開密訓，他分享2010年因為樂團推新專輯進行減重，因而愛上運動，14年來一直維持65公斤，標準身形始終如一，陳德修表示之前為了訓練舉重，導致左手受傷，筋膜沾黏，快變成五十肩，經過半年治療才見好轉，因此現在都會量力而為，控制運動強度，避免肌肉拉傷。

陳德修為6月即將到來的演唱會勤加健身。（板橋對蛙練健身房提供）

陳德修除了舉啞鈴練二頭肌、勤練胸肌等基本款，演唱會倒數階段，更加碼每天跑步7公里，飲食戒澱粉並以中藥補氣，戶外跑步與室內跑步機交錯運用，陳德修笑說每天邊做運動邊練唱，保持最佳肺活量，有時候聽耳機忘情大聲練唱，常引來周遭的關注眼光。

此外，他也挑戰不用提詞機，「舞台上我喜歡真實自然的看著粉絲專注的演唱」，坦言去年巡演12場，偶而會晃神斷片忘詞，台下粉絲都很可愛的會幫忙助唱，此次難得與粉絲歡聚，他堅持以一般演唱會的規格準備20首曲目，有別於過往Live House的10首曲目，希望能達到最大化的滿足粉絲，並且盡力做到零忘詞演出。陳德修演唱會售票可洽KKTIX與全家超商。