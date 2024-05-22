最近有專家說，每天走一萬步或許不再是保持健康的最佳方法，這個目標只會讓身體狀況欠佳的人產生錯誤的安全感，因為超過八千步恐怕不會帶來額外的好處。此外，加快步行速度對維持健康也很有效。

《每日郵報》報導，赫特福德大學（University of Hertfordshire）的運動與生理健康研究員博頓斯（Lindsay Bottoms）說，只要走四千步就能改善健康、延年益壽，「我們需要鼓勵人們保持活躍，所以如果有人每天只走兩千步，那麼四千步的目標是可以實現的，而這比設定一萬步更能激勵他們。」

另一位專家耶茨（Tom Yates）也提出類似看法，他認為適量的身體活動，對於降低早逝非常有效，但超過某個標準可能不會帶來額外的好處，至少在死亡率方面是如此。他認為，可以拿每天約八千步作為門檻。

事實上，每天一萬步這目標是在1964年東京奧運會後，一家日本計步器公司所想出來的行銷活動，但這個數字從來沒有科學根據。事實上，會選擇這個數字是因為「令人難忘」。

世界衛生組織（WHO）建議成年人每週做至少150分鐘的中等強度運動，或75分鐘的劇烈運動。