為響應政府提倡全民運動，提升全民運動參與，新北市匹克球協會5月18日於新北市三重國民運動中心舉辦113年三運盃匹克球公開賽。在校園大力推動匹克球運動的球具品牌KASACA，首次贊助年輕選手出賽，還是大學生的郭潔恩、郭庭恩姊妹憑藉好默契，順利取得「19+歲 3.5級」組女子雙打冠軍。

三運盃匹克球公開賽依選手年紀，分為19+歲 2.5級、19+歲 3.5級、50+歲 2.5級、50+歲 3.5級以及不限齡公開組，每組都有男子雙打、女子雙打、混合雙打，採單淘汰制，吸引數百位好手參與。

由臺灣團隊設計的KASACA SPORTS，創辦人具有數十年碳石墨製造經驗，開發出擁有石墨面和聚丙烯蜂窩芯的匹克球拍，去年進入臺灣市場，即不遺餘力推廣匹克球運動，贊助各大專院校的匹克球隊裝備，並舉辦多場校際比賽，這次是第一次贊助年輕球員參加正式的公開比賽。

邱執行長表示，這次比賽贊助4位選手，其中郭廷恩和郭傑恩是姊妹，分別就讀台北市立大學學院與聖約翰科技大學，因為都有打網球的實力，在接觸匹克球，並接授金牌教練李文田的教導後，對相關規則與擊球技巧，都能很快上手，俱有極佳實力。

因此KASACA特別提供放射線2.0及火焰1.0 兩個系列的球拍，作為比賽最佳的助力。有了稱手的球拍，郭庭恩與郭潔恩再憑著實力及姊妹間的默契，連闖3關，順利取得19+歲 3.5級組女雙冠軍。

賽後，郭庭恩代表姊妹倆向邱執行長致謝，表示在比賽中因為戰勝對手而被看見，感覺很棒，特別感謝KASACA的大力贊助與協助，讓她們能在場上發揮真正的實力，未來將與妹妹潔恩繼續努力把球打好，推廣KASACA品牌形象，並努力推動匹克球運動。