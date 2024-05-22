「暗訪文史走讀行」活動，有達人隨行導覽，跟著清水祖師走訪淡水街道，深入感受繞境的魅力。（淡水古蹟博物館提供／張鎧乙新北傳真）

淡水古蹟博物館推出「百將臉譜彩繪樂」活動，邀請匠師透過彩繪百將圖卡分享傳承百年的「扮百將」。（淡水古蹟博物館提供／張鎧乙新北傳真）

淡水古蹟博物館在端午節推出的活動保證讓您驚喜連連，6月10日博物館響應一年一度的「淡水清水巖清水祖師繞境」民俗慶典，推出一系列精彩活動，邀請市民共同參與，體驗淡水特有的文化魅力。

活動包括「百將臉譜彩繪樂」和「暗訪文史走讀行」。最值得一提的是，淡水獨有的「扮百將」習俗，這是信徒向清水祖師還願的方式。繞境前3天吃素，繞境當日淨身後，信徒會在臉上畫上象徵神明的「全妝」，並全程不能說話，連續參加3年才算完成。今年活動首次開放體驗，將邀請匠師為民眾「畫半臉」扮百將，並透過臉譜圖卡分享這項傳承百年的習俗。

「暗訪文史走讀行」則是從得忌利士洋行集合出發，跟著清水祖師走訪淡水街道，還有專家導覽，深入感受繞境的魅力。活動費用每人150元，「百將臉譜彩繪樂」和「暗訪文史走讀行」各限40名參加者，共80名，報名將於5月27日中午12時在官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）開放，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，清水祖師相傳在清法戰爭中顯靈助戰，獲得清光緒帝頒發「功資拯濟」匾額。日治初期，淡水居民恭請清水祖師繞境，成功驅逐鼠疫，逐漸演變成「淡水清水巖清水祖師繞境」，傳承至今已逾百年，並於2013年被登錄為新北市無形文化資產，成為地方特色及吸引遊客的盛會。

端午連假期間除了「淡水清水巖清水祖師繞境」系列體驗活動外，滬水一方藝文空間將展出積木共和國和《【鯰魚回憶】－陳逸駿個展》。淡水海關碼頭還有《18「古」怪事》淡水奇幻歷史專題及《淡古聯萌》IP特展。得忌利士洋行則展出《淡水古蹟微型博物館》。更多活動資訊可至淡古臉書粉絲專頁查詢。