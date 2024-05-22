「小哈利」庾恩利是女星伊能靜與前夫庾澄慶(哈林)的兒子，近期他自紐約大學帝勢藝術學院畢業後，日前飛回上海。而與他同母異父的妹妹「小米粒」也前來機場接機，兄妹倆的可愛互動全被拍下。

影片中，可見「小米粒」一路上都抱著哥哥，還不時與小哈利說話；小哈利則攬著妹妹，低頭傾聽同時給予回應，最後小米粒甚至緊緊環住哥哥的腰，完全不肯放開，看得出兄妹倆的好感情。對此，伊能靜也在微博轉發影片開心寫下：「到上海了！妹妹代表迎接！上海歡迎你，兒子。你一定會愛上上海這個美好的地方！」

小哈利與妹妹在機場互動相當可愛、溫馨。（圖／翻攝微博）

伊能靜與前夫庾澄慶離婚後，2015年再婚嫁給秦昊生下一女「小米粒」，但她對兒子的愛並沒有因此減少。兄妹倆感情好，伊能靜也曾曬出一對子女互動的影片。

其中去年小哈利要飛回美國念書時，小米粒因捨不得，所以在小哈利摺衣服時，像無尾熊般掛在對方身上，讓見到這一幕的伊能靜有感而發表示，自己有明顯感受到小哈利變得更成熟、懂得照顧妹妹，甚至會勸伊能靜要有做自己的自由，並回憶過去伊能靜太寵他，導致小哈利青春期有點任性。