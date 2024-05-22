大陸工信部21日公佈2024年1到4月份通信業經濟運行情況，大陸三家基礎電信企業及中國廣電的行動電話用戶總數達17.59億戶，其中5G行動電話用戶達8.89億戶，已佔到全體行動電話用戶的50.6％。同時大陸5G基地站總數也增至374.8萬個，占行動基地站總數的31.7％。

大陸工信部表示，1到4月通信行業整體運行平穩。電信業務量和收入平穩增長；5G、千兆光網等新型基礎設施建設持續推進，網路連接使用者規模不斷擴大，移動互聯網接入流量較快增長。

而新興業務收入保持兩位數增長。三家基礎電信企業積極發展IPTV（網路電視

）、網路數據中心、大數據、雲端計算、物聯網等新興業務，在前4月共完成業務收入1508億元人民幣、年增率11.2％，占電信業務收入的25.5％。其中雲端計算和大數據收入分別年增16％和44.1％，物聯網業務收入年增14.5％。

另截至4月底，大陸全國網路寬頻接入埠數量達11.6億個。其中，光纖接入（FTTH／O）埠達到11.2億個，占互聯網寬頻接入埠的96.6％。截至4月底，具備千兆網路服務能力的10G PON埠數達2499萬個，比上年底淨增197.1萬個。