謝留卿特大詐騙集團套路賣藝術品案22日二審宣判，中共中央政法委員會機關報《法治日報》發文指出，大陸人們對「套路貸」犯罪深惡痛絕。其透過虛構事實、隱瞞真相的方式，以借貸為幌子，誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套而不能自拔，暴力催收吸乾榨盡被害人財產，手段惡劣程度，人人喊打。謝留卿犯罪集團實施詐騙，採用的同樣是虛構所謂「藏品」的價值和升值空間，設計了像迷宮一樣的套路，讓受害人深陷其中不能自拔，傾盡所有購買所謂「藏品」，被形象地稱為「套路賣」。

這種「套路賣」詐騙堪比「套路貸」，就是以「藏品」為誘餌，編造一套環環相扣的套路，誘使被害人購買，騙盡所有。雖沒有暴力色彩，但是給被害人造成的傷害並不亞於「套路貸」。

《法治日報》分析，「套路賣」詐騙的欺騙性很強，何況是對藝術品、收藏知識基本上一竅不通的被害人。「套路賣」的欺騙性不僅僅在於犯罪集團有一套蠱惑性的「話術」，而且，還有那些以假亂真的「藏品」和眼花繚亂的騙局。

而這正是「套路賣」詐騙的「精髓」所在。透過虛構產品作者、生產工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構授權、監製、出品、鑒定、防偽等證書，虛構作者名氣、頭銜、成就等，讓被害人相信所謂「藏品」具有較高的收藏價值和升值空間，營造出很快就能拍賣賺大錢的預期，致使很多被害人傾盡所有購買，被騙得一無所有。

《法治日報》表示，「套路賣」詐騙隱蔽的很深，很難輕易被識破。謝留卿犯罪集團採取公司經營的方式銷售「藏品」，表面上是正規公司，實際上是為其詐騙行為披上「合法外衣」。

更為隱蔽的是，犯罪集團人員分工協作、相互配合，使用虛構產品限量稀缺、權威發行、名家親作、承諾回購、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式手段，通過自導自演「搶名額」「冒充同行報高價」「冒充拍賣行」等騙局，瓦解客戶的心理防線，堅定被害人的購買意志，最終達到誘騙客戶購買的目的。

《法治日報》稱，「套路賣」詐騙危害性很大，很多被害人被騙得傾家蕩產。一些被害人禁不住騙術的誘惑購買「藏品」，出於收藏目的的是極少數，絕大多數被害人購買「藏品」的目的，就是看中了宣傳所說的快速升值能夠賺錢。尤其是，很多被害人想以此改變家庭的經濟狀況，甚至為了給患病、殘疾、智障的孩子留下多一些生活保障。結果是，錢被騙光了，房子也抵押還債了，甚至還欠了高利貸。

《法治日報》認為，特別可惡的是，謝留卿犯罪集團以中老年人為目標群體，向不特定社會公眾實施詐騙，反復誘騙被害人購買涉案產品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續對其實施詐騙，給被害人的家庭乃至社會造成嚴重危害。

《法治日報》強調，「套路賣」詐騙可以說是一種新類型犯罪，人們還很難識破其中的「騙術」，必須堅決予以打擊，讓其沒有生存空間。謝留卿犯罪集團一案二審宣判，就是堅決打擊這類犯罪的宣示，有力維護了公平正義。