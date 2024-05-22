立法院院會昨續審國會改革法案，挑燈夜戰直到深夜11時46分才宣布院會散會，立法院長韓國瑜也透露自己今日凌晨1點多才剛到家。韓國瑜今日上午出席活動，致詞時談到很多外賓同情國會亂象，他暖心說台灣民主會自我治療，「對台灣立法院要有信心好嗎？」

國會改革已連續兩次院會挑燈夜戰，昨日院會自上午9點一直進行到深夜11點46分，期間韓國瑜除須在民進黨團抗議下主持議事，還多次請朝野黨鞭到休息室溝通，休息時間還接待多個外賓訪團。凌晨下班時，韓國瑜臉上難掩倦意。

韓國瑜今（22）日上午出席2024亞洲不織布展覽，致詞提到，這兩天接見很多外賓，「很多人用迷惑的眼神、懷疑的眼光，甚至同情的眼神看我」，不理解立法院打架到底怎麼回事，昨天接待美國、巴拉圭，今天接見德國、法國都有這樣問題：「到底打架為了什麼？」

韓國瑜說，民主看起來低效率，會碰撞，會磨合，但是台灣的民主會自我治療的效果，經過文攻、武嚇、磨合、碰撞，慢慢就會沉澱出立法院各個委員的成果出來，「請大家對台灣的民主有信心，好嗎？」最後在致詞尾聲，韓國瑜也再次喊話大眾，「對台灣立法院要有信心好嗎？」

韓國瑜致詞也提到，60多年前一船船的香蕉外銷換來少少的外匯，50多年前經過家庭工廠製作人造花換取外匯，沒想到高科技會在新竹落看花節果，台灣經濟發展史歷歷在目，今日台灣晶圓傲視全球，但如今傳統產業依然可以光彩奪目。

韓國瑜說，台灣土地相比全球非常小只有萬分之3，人口也只有千分之3，但創造出高達全球3％工業產品。紡織產業是隱藏、低調的企業，不管是口罩、鞋類等，台灣不織布在全球許多產業獲得很好成績。

韓國瑜鼓勵紡織界、各國使節等多與台灣產業界合作，共創雙贏與多贏，本次爭取到來台舉辦，都是產業界默默努力，讓台灣不織布不光是在紡織、在企業在未來能創造雙贏與多贏。期盼創造更大的紡織版圖。

這是ANEX首次在台灣舉辦經濟部產業發展署長連錦漳、亞洲不織布協會長Park Chan-Hyouk、前經濟部長王美花、台灣不織布公會理事長簡嘉菁等皆出席與會。