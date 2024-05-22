輝達創辦人黃仁勳將在6月初抵台參加台北國際電腦展，由於3月中旬他在輝達GTC大會中推出AI人形機器人，使得被秀出Soloman標誌的所羅門（2359）瞬間爆紅，股價至今暴漲2.77倍，包括廣明（6188）、盟立（2464）、銘異（3060）、研揚（6579）等機器人概念股同步上漲。

外界預期，黃仁勳這次來台將會擘畫AI發展願景，以及機器人發展前瞻，使得機器人相關概念股在盤整近一個月後，股價再度上漲。所羅門連漲3日，漲幅達到26.25％，22日早盤開在159.5元，震盪向上，股價再創新高。廣明同樣大漲3日，漲幅達15.43％，股價113.5元已經突破前高112.5元。

法人指出，所羅門主要透過電腦視覺解決方案，打入機器人市場，過去已經承包過製鞋廠的自動化設備大單，並進入機器人手臂供應鏈，成為輝達人形機器人的供應鏈。

盟立21日獲外資買盤進駐，外資買超2,326張，帶動股價攻上漲停，挑戰前高58.5元。盟立第二季將在半導體、智能物流等客戶需求提升下，帶動營收成長。目前積極搶攻中國大陸人形機器人市場，前進深圳合資成立科盟創新機器人科技公司。

專家認為，機器人概念股目前商業模式還不明確，在營收真正挹注前，都還是「本夢比」的階段，是市場熱衷的題材。在投資相關個股時，需注意短線技術面操作訊號，自3月中旬至今，行情已經走了2個月了，股價漲多後恐會吸引軋空部隊進駐，使行情混亂。尤其所羅門近期券資比從4月的5％，提高到最近的30％，更須留意。

統一投顧董事長黎方國指出，機器人概念股近期主要是題材面吸引人，總統賴清德就職演說中也提到推動機器人科技，未來相關科技將成為發展主流，但是目前機器人能否挹注公司營收，有待考驗。

倫元投顧分析師陳學進指出，近期強勢股都是AI相關題材，尤其黃仁勳即將來台，更對機器人概念股有很大的期待，黃仁勳3月推出機器人大軍的願景，讓市場期待新行情。飆漲最快速的所羅門，21日漲停後還鎖單3.2萬張，價量配合很漂亮，又有賴政府政策面偏多支撐，6月台北國際電腦展前還可繼續留意。