立法院昨日續審國會改革法案，朝野再度爆發衝突，國民黨立委陳玉珍表示，前幾天民進黨團總召柯建銘說，只要韓國瑜說「休息協商」就好，韓昨天講了多少次協商，結果柯總召稱他身體不舒服，這是惡意搞破壞，民進黨就像巨嬰一樣，請他出席不出席、說話不說話。

陳玉珍指出，我們按照程序表決，一個小時才能表決一個條文，民進黨連在表決什麼都不知道，真的是貽笑大方，根本就像巨嬰一樣，請他出席不出席、說話不說話，根本是長不大的小孩，前幾天柯建銘說只要韓國瑜說休息協商就好，韓昨講了多少次協商，結果柯總召說他身體不舒服，這是惡意搞破壞。

民進黨立委賴瑞隆指出，這次衝突主要問題點在於認為院長處理議事不公平，不管是程序委員會和所有會議民進黨的版本都被擋掉，特別是進到委員會和院會院長主持，不管是前立法院長王金平、游錫堃或蘇嘉全都會朝野協商，完全沒收立委討論，就會有很多荒腔走板法案，甚至很多人民缺席會罰款，限縮人民權利，這是無法接受。

賴瑞隆也指出，如果韓國瑜和傅崐萁接受中國大陸指揮，未來國會亂象會不斷，還會侵犯行政權和司法權，昨天通過的法案也是有史以來，立法院可以對人民來開罰，這樣狀況未來立法院是不是還要成立訴願會和收款單位，強行表決輾壓民意，大家無法接受。

陳玉珍呼籲，以民進黨用議事拖延的手段，一個案子要表決8次，因為要重付表決，一條至少一個小時，大概還要十幾個小時，而24日還要繼續表決，呼籲民進黨不要再蓄意拖延議事。