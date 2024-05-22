第一次上立法院備詢的新任文化部長李遠（小野），初體驗表示「曾經想過是很可怕的事，可是真的面對的時候反而很輕鬆」但前一晚開夜車看了很多資料，

李遠表示就任第3天就到立法院就業務提出報告心情複雜，自己來自藝文界，寫過小說也做過電影、電視，感謝台灣許多文化工作者的創意與投入。歷任部長都為文化部奠定很好的基礎，自己到文化部特別重視的是青少年與兒少的文化札根，故文化幣領取資格希望下降到國中（13歲），統計可增加受惠達54萬人，預算需求約6億元。

針對文化幣領取資格再擴大，立委洪孟楷則質疑如何讓文化札根擺脫撤幣嫌疑，李遠指出讓青少年從小接觸文化而不是只看手機、短影音很重要，在歐洲也很多國家採用類似文化幣發放方式推動文廣文化，「法國更是11歲就可以領」，但未來在使用範圍限制上會滾動討論、修正。他也強調「把小孩當小孩，不是當大人是我們一直以來的問題」認為應給予青少年相對自主學習成長的機會。