梅雨季天氣不穩定，近日大雨將連炸1、2周，民眾洗完衣服曬在陽台好幾天都乾不了，家事達人陳映如呼籲，衣服如果曬一天沒乾，就應該交給乾衣機或除濕機，假如家中沒有這2樣電器，可以把衣服曬在室內，用電風扇對著衣物吹，也能加速乾燥。

陳映如在臉書發文表示，這幾天的天氣很濕，查看家中的濕度計，相對濕度竟高達80％，建議民眾要記得開除濕機；另外洗完的衣服也不要曬在陽台好幾天，因為真的不會乾。

陳映如表示，如果衣服曬了一天沒乾，就請交給乾衣機處理，或是將衣物移到有開除濕機的房間，藉由除濕的方式，將衣物的水分帶走，乾得快又不傷衣料，很適合不能烘的衣物。

如果家中沒有乾衣機和除濕機，可以將衣服曬在室內，用電風扇對著衣物吹，也能加速乾燥。陳映如提醒，在室內晾衣時，記得長的衣物掛在外側，短的在內側，可以讓長的衣物接觸到較多空氣，同時通風較佳，有助於衣物乾燥。