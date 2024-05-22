私立康橋中學校車21日晚間疑失控打滑，在台北市文山隧道往信義區方向撞擊隧道牆壁，造成2名學生受傷送醫，該校已2個月內發生2次交通車事故。對此，交通部公路局台北市區監理所表示，2起為不同車、所屬不同公司，今將前往該校車所屬的交通公司查核。

康橋校車今年3月11日才在事故同地點的文山隧道發生翻覆意外，當時造成20名學生及駕駛送醫治療，監理所查核更發現承攬校車業務的龍萊交通公司，未對2月5日新進林姓駕駛教育訓練，開罰2萬元，並吊扣事故車牌1個月。豈料2個月後又在文山隧道發生校車撞隧道牆壁事故，造成2名學生受傷送醫。

台北市區監理所表示，2起事故為不同遊覽車、不同間交通公司，今日將前往此次事故車輛所屬的長嶸通運有限公司進行查核。

根據監理服務網資料，長嶸通運有限公司最新評鑑成績為甲等，公司位於台北市南港區，該車投保、檢驗和車籍狀態皆正常，寧姓駕駛則有5筆營業大型車違規紀錄，皆已結案。