台積電為全球晶圓代工龍頭，技術實力攸關科技產業發展，若台海發生戰事台積電遭入侵，該如何守護先進技術與設備？美國財經媒體引述知情人看法指出，艾司摩爾（ASML）與台積電有方法遠端關閉極紫外光曝光機（EUV）強制讓最先進機台停止運作。

知情人士提到，由於台灣掌握全球大部分先進半導體的生產，美國官員曾經針對大陸入侵台灣可能產生的影響，向台灣與荷蘭當局表達擔憂，荷蘭當局也諮詢艾司摩爾，艾司摩爾強調他們有能遠端關閉機台，已經對各種狀況進行模擬，並進行風險評估。

事實上，台積電董事長劉德音去年9月接受CNN專訪時也曾提到，沒有國家能夠以武力控制台積電，如果採取軍事入侵，侵略者會發現台積電的機台無法運作。此說法與近日的艾司摩爾的消息有異曲同工之妙。

艾司摩爾為全球唯一有能力生產EUV機台的企業，年產量僅50至60台左右，目前已出貨的機台大部分由台積電吃下，每套EUV的價格高達1.8億美元（約新台幣58億）艾司摩爾無法出貨EUV至大陸，受到美國制裁措施的限制。

台積電今（22日）股價強勢表態，市場積極押注台灣時間周四清晨公開的輝達財報，若輝達財報與展望優於市場預期，有望帶動相關概念股的股價上漲。