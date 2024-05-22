英國在台辦事處今與合庫創投簽署高達1000萬英鎊的新創投資合作MOU，英國在台辦事處代表鄧元翰指出，本次簽署MOU將持續深化台英雙邊投資，台灣身為全球領先製造者的地位恰好可以與英國在高科技產業互補，本MOU可推動許多全球最成功且具創新力的英國新創公司成長，並鞏固台英科技產業之間的密切關係。

鄧元翰（John Dennis）表示，本次簽署MOU是英國與台灣間創投的重要里程碑，去年台英簽署《提升貿易夥伴關係協議》(Enhanced Trade Partnership(ETP) Arrangement)為今天建立了良好的投資基礎，該協議簽署時，英國與台灣針對三大支柱達成共識，包含電子貿易、能源與淨零、以及雙邊投資。促成雙邊投資，是對英國和台灣目標的核心，這也是為何今天的MOU如此重要，它將深化雙邊貿易與投資關係、消除貿易壁壘並促進英國在台、台灣在英的企業。

鄧元翰說，英國是許多成功的新創事業的發源地，也因此合庫創投與英國領先的科技產業有令人興奮的合作潛力，他說光是2023年，外國創投直接投資英國科技公司金額就高達196億英鎊，主要來自美國、日本、新加坡、德國、法國與加拿大，而他私心期待，有天台灣也會在其中。

鄧元翰續指，台灣身為全球先進製造領導者的地位，意味台灣不僅有資本投入英國科技產業，台灣在創新硬體方面的專業也可以直接補強英國在人工智慧、量子、化合物半導體晶片設計和機器人等領域的優勢。此份合作備忘錄可推動許多全球最成功且具創新力的英國新創公司成長，並鞏固台英科技產業之間的密切關係。

英國對台貿易特使福克納勛爵 (Lord Faulkner)則說，英國在技術、人才和研發方面擁有國際領導地位，未來20年都將是歐洲創新之關鍵領導角色，英國科技產業總值已經高達1兆美元，他強調，對台灣的創投投資來說，英國是深具說服力的理所當然地點。

英國在台辦事處補充，合庫創投的合作備忘錄強調ETP協議的核心目標，開啟促進台英雙邊經濟成長與創新的新合作時代，此次高達1000萬英鎊的初次投資，將推動英國蓬勃科技生態系統的技術進步，並深化台英雙邊貿易與投資關係。