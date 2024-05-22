台北市政府地政局今（22）日公布最新的2024年2月實價登錄交易動態資訊，結果顯示，價量齊升！相較於前1月，台北市價格指數攀升1.43％，成交件數方面，也同步成長1.49％。全台北市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，都呈上漲格局。

地政局指出，最近實價登錄資訊顯示，今年2月交易件數751件，比1月增幅1.49％；交易總額 196.58億元，較 1 月減幅 1.61％；住宅價格指數 122.25，較1月上升1.43％。

台北市2月實價登錄交易件數，共751件，較1 月740件增加11件，增幅1.49％，較前一年同期 707件，成長6.22％。

在交易總額方面，單月為196.58億元，較1月 199.8億元減少3.22億元，減幅1.61％，較前一年同期157.82億元，增幅24.56％。

在台北市各行政區表現方面，有6區交易量增加、3區持平、3區減少。

其中增幅最大前三名分別為：士林區、北投區、南港區，較1月分別增加52.5％、43.86％、16％；減幅最大為信義區，較1月減少41.18％。

各行政區交易總額依序由中山區34.22億元、大安區30.12億元及內湖區24.7億元位居前3名；總額最少為大同區，僅7.32億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.67倍。

交易總額增幅最大為中山區，較1月增加 37.6％；減幅最大為南港區，較1月減少 44.91％。

在台北市住宅價格指數方面，統計顯示，2月全市住宅價格指數122.25，較1月120.53上升 1.43％，較前一年同期115.21，攀升6.11％。

每戶標準住宅總價1,937萬元，標準住宅單價每坪61.68萬元。

其中大樓住宅價格指數最高，達128.96，較1 月126.83上升1.68％；公寓住宅價格指數 114.25，較1月113.23上升0.9％；小宅住宅價格指數117.56，較1月115.65上升1.65％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，皆為上漲。