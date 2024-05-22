立法院內政委員會今審查《不動產估價師法部分條文修正草案》，由內政部政務次長董建宏等官員列席，民進黨立委蘇巧慧質詢時提到，都市更新事業優惠貸款要點申請從2006年1月上路迄今，核貸額度高達2000億元，但長達18年的時間，核貸件數僅59件，最後一次的申請時間是2012年，而核貸金額526.47億元，卻是各承貸銀行的自有資金，尚未動用匡列的2000億元。

蘇巧慧說，在都更期程中，前期的開發整合和審查至少需要5到14年的時間，才會走到核貸、申請建照和建築施工等，要等到核貸至少也要5年以上的時間，前期開發就需要不少資金，加上貸款利率相較於其他金融機構的差異不大，且貸款年限不長，是否會對此作調整？

另外，蘇巧慧也提到，危老條例即將於2027年落日，根據統計，都更條例從1998年實施迄今，核定件數僅1149件，但危老條例自2017年上路，核定件數就高達3599件，危老條例是否有延長的機會？

董建宏則回應，將針對貸款利率差異、貸款年限拉長及推廣的情況進行改善，同時，危老重建條例的延長也正在進行研擬。