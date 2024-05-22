台北市某酒吧日籍老闆，日前在中山區巷弄見前方有人長髮穿短裙，疑酒醉走路不穩，竟一時性起，尾隨對方到公寓樓梯間，逼對方口交後，事畢丟500元離去，檢警循線拘捕到這名日本人，他坦承犯行，結果發現他逼口交的對象竟是從事第三性公關的男子，檢察官訊後，依妨害性自主罪嫌聲押獲准。

被害男子指控，他今年5月14日回家時，遭陌生男子尾隨進入住處，並在樓梯間強迫口交，他因為喝了酒，無力反抗，事後對方丟了1張500元鈔票就離去。

警方獲報後循線追查，懷疑日籍酒吧老闆涉案，向北檢聲請拘票，19日拘提他到案，酒吧老闆一開始否認有逼被害人口交，辯稱留下500元就是支付「服務費」、「清潔費」。

酒吧老闆後來驚覺當天穿著短裙長髮為他口交的被害人，竟是男兒身，嚇了一跳，最終坦承犯行，檢察官訊後，20日認為酒吧老闆尾隨跟蹤被害人性侵得逞，對社會治安危害甚鉅，向法院聲押獲准。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！