立委賴士葆問及，金管會主委彭金隆對於當沖證交稅減半和金融營業稅部分挹注撥入金融特別準備金，今年皆要到期。彭金隆表態，當沖降稅已經提給財政部希望再維持5年；至於金融營業稅5％，彭金隆希望可以調降。

彭金隆今日到立法院財政委員會業務報告。

彭金隆表示，當沖證交稅減半，從千分之3降至1.5可以再維持5年。從證交所統計資料顯示，從買進、賣出的價差來看，當沖賺錢的人比賠錢的多，但是賠錢的金額會大一點，並且集中在某一區塊上。

證交所董事長林修銘則表示，當沖部分，獲利人數占比53％、賠錢占比47％；13％的人擔負了9成的虧損，集中在交易頻繁的大戶，大部分的投資人就是小賺小賠。

2014年開始金融營業稅5％的部分，其中有3％歸國庫、2％則是撥入金融特別準備金，10年今年落日，彭金隆表示，金管會的態度2100億元可以保留在存保來處理問題金融業。

金融業沒有進項稅額，相較於其他國家本來就偏高，與國際經爭力來看，希望可以調降，至於從5％調降到3％還是2％，彭金隆表示，這是屬於財政部的職權。

以金融營業稅現行的結構，特別準備金的部分是2％，彭金隆希望可以先調整，但剩餘的3％要看財政部願不願意進一步調整，要與財政部溝通。