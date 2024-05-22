台中40多歲王姓男上班族，在半年前發生車禍，當時因用手撐地，爾後出現手腕疼痛無力現象，雖經X光照檢查顯示無大礙，復健推拿打針吃藥也無效，甚至痛到連手機都拿不穩；光田醫院骨科部長楊鎮源說，患者症狀源於「三角纖維軟骨複合體」破損，經腕關節鏡微創修補手術3個月後，手部功能逐漸進步，重拾正常生活。

楊鎮源指出，透過理學檢查發現，患者手腕尺側有明顯壓痛點，在手掌扭轉、背曲、尺側擠壓的動作下更嚴重，造成關節活動度與握力受限；同時遠端橈骨與尺骨間關節鬆動也因不穩定、容易出現喀喀聲響，轉介至手外科門診處理。

楊鎮源說，以往處理「三角纖維軟骨複合體」損傷，須畫開大傷口打開關節腔，才能看清楚關節軟骨，現在透過腕關節鏡的小傷口，就能將病灶看的一清二楚，且只需利用4條縫線穿過骨通道即可完成修補手術，在手術後約需3-6個月的復健期。

楊鎮源提到，「三角纖維軟骨複合體」在急性受傷期時，可先以手腕護具保護或增生治療注射等方式保守治療6至8周，讓身體自然修復，但若像王先生受傷狀況較嚴重，保守治療都無效時，才會建議手術。

楊鎮源說，所謂的「三角纖維軟骨複合體」，是手腕功能的重要基石，位於腕骨、橈骨、尺骨間的三角空間中，由相鄰纖維軟骨與韌帶組成的複合體，除負責緩衝手腕的承重，更重要的是能夠穩定手腕橈骨與尺骨間的關節處，

楊鎮源表示，最常見損傷原因為意外創傷，如跌倒手撐地，搬重物、牽機車扭傷；其次則是手腕過度使用，如廚師、早餐店、裁縫師等。受傷後往往會發現手腕尺側（小指側）疼痛，在做撐、扭轉、負重時加劇，無法騎機車、扭毛巾、開瓶蓋，甚至手機都拿不穩，大幅影響生活與工作品質。

楊鎮源說，「三角纖維軟骨複合體」破損，雖能透過核磁共振檢診斷病灶，但目前國際學會認證診斷的標準，仍以腕關節鏡的檢查結果為主，此外腕關節鏡還能針對鏡下的損傷程度進行修復破損。其研究論文獲歐洲手外科雜誌Journal of Hand Surgery（European Volume）刊登。

楊鎮源建議，若車禍意外受傷造成手腕持續疼痛無力，千萬不能置之不理，因為有可能愈來愈嚴重；針對上班族，避免重複性手腕過度使用是預防的關鍵；若症狀無法緩解，可至手外科門診確認受傷狀況，避免進一步損傷，讓健康的手腕關節陪自己久一點。