1周前高雄買刀「預謀殺人」！中捷兇嫌犯前入住摩鐵畫面曝

台中捷運21日發生砍人事件，震驚全台，警方調查，洪姓護專生19日從高雄北上後入住台中市一間汽車旅館，21日上午退房後搭計程車到中捷綠線水安宮站，之後在車廂內犯案，造成2名乘客及洪男自己都受傷，經調閱相關監視錄影畫面，警方發現洪男1周前就在高雄路竹的五金行購買凶器，研判應為預謀犯案，持續偵辦中。

這起事件發生在21日上午11點多，洪姓男子帶著3把刀從中捷水安宮站上車，之後就亮出兇刀並攻擊乘客，27歲許姓男子見狀趨前與洪男搏鬥，並順利制服洪、奪下刀械，周邊其他乘客也協助將人壓制，最後警方抵達逮捕洪，並將受傷的洪男、許男及17歲高中生送醫救治。

警方追查發現，洪男19日從台南搭乘高鐵到台中，背著黑色大包包的他當天6點53分抵達台中後即直接入住一間汽車旅館，期間神情淡定的與服務員對談，21日上午10點39分退房後就直接搭計程車到水安宮捷運站。

監視畫面顯示，洪男抵達水安宮捷運站後，還將隨身包包放置到置物櫃內，之後進入站內搭車並犯案。