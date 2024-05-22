綜合港媒報導，中國一汽在微信公眾號表示，中國一汽與蔚來將進一步發揮雙方優勢，針對電池技術標準、可充可換電池車型研發、電池資產管理及運營、充換電補能生態服務網絡建設及運營、電池產業採購與配套等開展全方位、多層次的戰略合作。

另外，中國一汽與科大訊飛將充分發揮各自領域技術產品優勢、產業和市場經驗，圍繞以智算中心為代表的基礎設施、算法與工具、智能平台（含大模型、大數據、知識庫），以及面向企業端和汽車端多場景的智能解決方案等開展務實合作。