大亞第一季合併營收66.99億元、淨利歸屬母公司2.45億元、EPS從去年同期2.65元降為0.34元。此外，4月合併營收24.77億元，年成長16.24％；前四月合併營收92.19億元，年增9.46％。大亞主管指出，4月及前四月營收雙雙創同期新高，主因是國際銅價上漲、志光能源第一期建置容量85MW，去年7月取得電業執照，開始認列電費收入。

大亞主管表示，大亞電線電纜事業因台電強韌電網計劃而受惠，目前產能滿載，加上國際銅價上漲，推升大亞本業獲利增加。第一季獲利較去年同期大幅下滑，主因是大亞及轉投資大亞創投去年第一季出售保瑞、穎崴兩公司部份股票，又認列保瑞、穎崴及台汽電等多檔股票股價上漲的未實現金融評價利益10多億元，合計18億多元，推升去年第一季EPS達2.65元，創單季新高。反觀，今年第一季既未出售穎崴及保瑞兩公司股票，投資的保瑞、穎崴及台汽電等公司股價未如去年高點，今年第一季認列未實現金融評價利益降至4,400萬元所致。

大亞主管表示，國際銅價持續上漲，毛利率比較高，相對避險成本也會增加。大亞為避免獲利受銅價大幅波動影響，從第一季末開始控制銅材庫存。