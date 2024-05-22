曾獲2022年國家卓越建設獎的高雄首座社宅凱旋青樹遭爆問題一籮筐，高市議員張博洋接獲陳情指出，住戶洗澡太香或是煮飯，都會因為偵煙器太敏感，而整棟警鈴大作，而住戶遇到浴廁排水問題、長輩要換燈泡，都發局也無心解決，因而引發民怨，大家譙到無力。副市長林欽榮坦言，服務做得不夠細膩，會嚴加督導改善。

高市議員張博洋接獲陳情指出，住戶洗澡太香或是煮飯，都會因為偵煙器太敏感，而整棟警鈴大作。（柯宗緯翻攝）

張博洋今（22）日質詢時指出，凱旋青樹住戶入住不到1年，負評不斷，像是偵煙器太過敏感，沐浴乳太香、烹飪或是薰香都會引發警鈴大作，嚇到家中小孩尖叫大哭，嚴重影響住戶生活。更扯的是，住戶管理單位訓練不足，管理員不知怎麼關警報器，直接把部分樓層警報器剪掉。

此外，凱旋青樹住戶反映，還有浴廁排水設計不良，但都發局只是輕描淡寫要住戶自行清理毛髮。為此張博洋還親自跑到住戶家中實測，開水不到5分鐘，但水已經流到外面去，但要自行清理毛髮，過程相當棘手、繁雜，因此住戶多表無奈。

張博洋更痛批，最火大的是看到「長輩如果無法換燈泡，可自行尋找水電工更換」公告，他身為阿嬤帶大的小孩，講到長輩自己就無法接受，什麼叫自己找水電工更換，他聽到氣到不行。

張博洋直言，社宅是為了照顧人民的良善建設，不是冷冰冰的水泥建築物，如果無法讓住戶感到幸福，政府必須謙虛檢討，要求市府再辦一場社會住宅座談會，而都發局長吳文彥也必須親自到場傾聽住戶心聲。吳文彥允諾，將親自出席與住戶說明，近期也針對各界指正做好改善。

對此，副市長林欽榮坦言，社宅管理有很多進步空間，確實服務做得不夠細膩、不到位，他將督導都發局加強，而物業公司也將進行考評，若不行就換掉，物業招標要用最有利標。