因應企業資安佈局，雲端服務供應商CloudMile 萬里雲於參與 CYBERSEC 2024 臺灣資安大會，正式推出資安管理解決方案並榮獲 Google Cloud 資安專業認證，開啟資安戰略新佈局，為企業提供更全面、穩固的雲端資安解決方案，助力企業在 AI 領域發展實現雙贏局面。

CloudMile 萬里雲董事長劉永信表示：「我們非常榮幸能夠獲得 Google Cloud 的資安專業認證，這是對我們資安技術實力的高度認可。CloudMile 萬里雲擁有多元的國際級資安合作夥伴，並擁有豐富國際服務經驗的顧問團隊，透過國際認可的標準化導入方法，幫助企業做資安架構的現狀評估、目標確認、執行藍圖與資安治理策略，從企業內部的資安文化與治理改革著手，建立完整企業資安策略。在未來，CloudMile 萬里雲將繼續為客戶提供最落地的資安解決方案，保障企業在 AI 時代的資安防護。」

CloudMile 萬里雲自成立以來一直致力於提供企業安全且全面的雲端解決方案，這次榮獲 Google Cloud 資安專業認證，進一步彰顯了其在資安領域的專業實力。Google Cloud 資安專業認證不僅要求掌握豐富的資安知識，更要求對 Google Cloud 平台的資安特性有深入了解並對企業基礎架構的資安防護有卓越的實務經驗。

除此之外，審核過程嚴格評估合作夥伴的人員技術與實踐經驗、內外系統的安全政策與工作流程、以及是否能協助客戶實現安全的基礎架構可用性與彈性。CloudMile 萬里雲通過此技術認證，展現了在雲端資安技術方面的領先地位，其在資安技術上的卓越表現，尤其受到金融與製造業客戶的高度認可。

擁有台灣業界完整技術團隊的 CloudMile 萬里雲，公司逾六成為技術人員，包含技術顧問、解決方案架構師、雲端交付、技術支援、技術客戶經理與教育訓練團隊，從架構評估規劃、技術導入、維運託管到教育訓練的一站式服務，提供企業完整的雲端最佳實踐。

CloudMile 萬里雲與合作夥伴共同為客戶提供基於 NIST 資安框架的威脅檢測、數據加密、存取控制、網路分佈式攻擊防護和雲端資安託管等多層次的保護措施，確保客戶在面對各種潛在威脅時能夠保持敏捷應對，維護資訊安全。CloudMile 萬里雲客製化的資安解決方案，能針對各產業的需求，為客戶打造更為穩健安心的資安環境。

備受國際原廠認證的 CloudMile 萬里雲現為台灣首家擁有 7 張專業認證的 Google Cloud 雲端託管合作夥伴，不僅展現技術上的優越能力與豐富實踐經驗，更體現對客戶需求的深刻理解和解決方案的靈活性。未來，CloudMile 萬里雲將繼續積極參與產業資安創新，與客戶攜手共創更美好的 AI 新時代。