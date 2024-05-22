海廢變黃金？學生與藝術家當創作素材，21日起在澎管處澎湖遊客中心展出「未來化石：海廢藝術創作聯合展覽」，藝術家解說如何讓學生原先只有骨骼樣貌拼貼畫在創作中長成栩栩如生的生物。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

海廢變黃金？學生與藝術家當創作素材。而一年一度的「澎湖縣國民中小學藝術深耕靜態成果展」，也於17日在澎湖縣文化局文馨畫廊展出13校學生作品。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

海廢也能變黃金。澎湖14所國中小學的學生與全台14位各種媒材的藝術創作者，利用淨灘撿來的海廢垃圾當素材，去拼湊出想像中的史前怪獸和運用各類不同媒材進行創作，打造富有教育意義的藝術展覽，即起在交通部觀光署澎湖國家風景區管理處的澎湖遊客中心展出至下（6）月21日止。

而一年一度的「澎湖縣國民中小學藝術深耕靜態成果展」，也於17日上午10時在澎湖縣文化局文馨畫廊舉辦開幕剪綵後展出13校學生作品，希望各校透過聯合成果展示的機會，增進校際之間的觀摩與交流、展現出學生多元、活潑、創意的藝術學習成果，展出則到5月底止。

澎管處近幾年積極地進行澎湖海洋環境保育的淨灘活動與海廢素材再運用，期望透過藝術展覽與空間改造向造訪澎湖的遊客及觀展民眾傳達愛護環境及減塑身體力行的觀念，同時看見小島的美麗風景與藝術能量。

「未來化石：海廢藝術創作聯合展覽」則由澎湖縣政府教育處主辦，以「人類世下的未來化石想像」為主軸，探討人類世中海洋廢棄物對於環境所造成的傷害，以輕快有趣的角度試想未來人類在挖掘到無數的塑膠垃圾時，會如何拼湊出塑膠時代的生物們與他們的生活習性，還原出各式各樣稀奇古怪的怪獸們。

因此，14所國中小學生以海廢垃圾的的白色塑膠碎片，去拼湊出想像中的史前怪獸化石骨骼；14位藝術家則分別運用了包含金屬工藝、水墨藝術、羊毛氈創作、木作玩偶、陶藝創作、平面插畫、數位設計、織品玩偶、海廢藝術等，將小朋友們海廢作品中獨有的純真目光與豐富想像力，導入重新轉譯想像，讓原先只有骨骼樣貌拼貼畫在藝術家的創作中長成栩栩如生的生物。

同時，由藝術家與澎管處同仁共同淨灘、創作打造出的海底意象多功能展間「榮譽薰章」，也在藝術家的帶領下將澎管處原先平淡無奇的簡報間改造成澎湖南海薰衣草森林為主題的溫馨空間，讓海廢素材擁有全新的生命，打造出與環境永續共好的觀光新亮點。

歡迎遊客在在花火節期間到下（6）月21日止，蒞臨展場欣賞課程相關紀錄與作品集，體驗挖掘化石及一日古生物學家的樂趣。