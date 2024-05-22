《健保法》第62條修正案預計在6月17日當周進行最後一次黨團協商，若未取得共識，將直接進行表決。衛福部今舉辦媒體記者座談茶敘，新任次長林靜儀表示，保障點值1點1元有難度，會先尋求政院的支持，看公務預算能不能充足一點。經費上，會跟團體協調，力求不增加民眾的負擔，若要增加，則從高所得的人來做處理。

林靜儀表示，台灣是世界少數在有限資源下提供高水準醫療服務的國家，這需要感謝第一線醫療人員的付出，不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草，如今已到了檢討的時機，必須讓醫療人員得到合理的報酬。過去8年來，政府拚經濟，有多一些錢來做挹注。未來4年，衛福部還是希望能持續有經費挹注在健康產業的投資上。

「點值是改革的其中之一，不是唯一」。林靜儀說，不會說改了點值，世界就變得很美好，尤其高齡化、少子化、勞動人口下降之下，健保的壓力一定更大。未來包括癌症、預防保健的案子，將會到各自的基金、專案來處理，衛福部已在進行財源的盤點，看看如何調整給付，而不是追求「齊頭式平等」。各科面對的環境不一樣，護理師、醫師以外的人力缺乏，是不是調整點值就能協助？她認為，這不會是一個解方。

林靜儀表示，若政府能負擔一定程度的支出，就從政府這裡出。衛福部需要先徵詢院長、副院長的支持，看看公務預算能不能充足一點，才能支撐重要的專案。她必須誠實地說，若要因應1點1元的訴求，還是有一點難度。經費上，會跟團體協調，力求先不增加民眾的負擔。若要增加，則從高所得的人來做處理。

健保署日前透露，將提高補充保費費率，針對股息、兼職等不同收入，收取不同保費。有媒體22日報導，補充保費費率將落在3%，但健保署長石崇良表示，目前費率並無方案。補充保險費制度改革，包括補充保險費率、扣費上限、擴大費基等，因涉及修法，尚須有更多的時間討論，並尋求各界共識。