人到中年找工作困難，日前一名40歲的網友表示，沒有一技之長，學歷高中畢業，脫離社會很久想重新找工作，但不知道能做什麼。貼文一PO出引起眾人討論，其中最多人推薦去當保全、外送員、服務生和作業員，不用工作經驗也能做。

原PO昨天在臉書「匿名3公社」發文，年紀40歲以上，沒有一技之長，學歷又只有高中，是個沒有什麼工作經驗的大叔，脫離社會許久，家中經濟都是父親生前在支撐，現在父親不在了，兄弟姊妹也都離家，家裡只有母親跟他相依為命，需要重新步入職場賺錢，因此求問網友「如果要重新找工作，要先做什麼準備？而我又能做什麼工作？」

對此，許多網友都推薦他當外送員，「雙北跑外送，外縣當保全備考公務員」、「問就是外送師」、「可以先考慮外送」、「外送員或勞力工作都可以吧」。

還有網友推薦保全、作業員、餐飲業服務生，不需要經驗就能做，「我大學畢業後，從金融風暴當作業員到現在也已經15年了，推薦可以試看看」、「保全至少月入有3萬8千元，也有勞健保」、「沒社恐就服務業員工，有社恐就作業員」、「其實你可以考慮去考餐飲丙級檢定，做吃的能在台灣有一片天！」、「只要肯做很多工作的」。另外還有人分享，清潔、長照工作也一直都很缺人，可以試試。