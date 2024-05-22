民進黨立委莊瑞雄（右起）、吳思瑤、洪申翰22日舉行時事回應記者會。（姚志平攝）

立法院院會24日即將續審國會改革草案，立法院民進黨團吳思瑤統計，院會審查法案時，各黨團登記發言人次高達1241次，民進黨團占了1155人次，只被允許上台發言33人次，97％發言被立法院長韓國瑜沒收，周五還是會努力善用議事策略，奮力爭取每個條文發言機會，策略會持續沿用，奮戰下去。

吳思瑤今指出，國會擴權法案每個條文在委員會都不被討論，打包送協商，民進黨團在院會發動每個委員針對每個條文踴躍登記發言，具體整理出登記發言次數，各黨團登記發言，各黨團共登記發言人次高達1241次，民進黨團占了1155人次，委員會被沒收，院會想法設法要來論證發生，結果，只被允許上台發言33人次，比例連3％都不到，換言之，97％發言被韓國瑜沒收，要討論、要民主的訴求被藍白閹割。

吳思瑤指出，如果不是國民黨、民眾黨一再的停止討論表決，且強行表決通過，「如果不是他們摀上我們嘴，每一位民進黨委員會上台1155次，講好講滿，對人民負責，對國會擴權法案清楚論述」，97％發言機會被噤聲，場內也在捍衛立委發言權，沒有討論不是民主，民進黨在周五會持續依序安排發言，充分準備，再看看韓國瑜是不是會重蹈覆徹。

吳思瑤也批，每一次提出停止討論表決，手舉得最直的人叫做民眾團總召黃國昌，過去說要透明公開、要討論、對話的人是黃國昌，現在跟國民黨一起閹割立委發言權也是黃國昌。

吳思瑤強調，民進黨團展現強大意志力，奮戰到最後一刻，他們採取的不是暴力手段，藍白立委每個重裝上陣，洋洋得意秀出重裝備，是誰有預謀遂行暴力？民進黨立委頭綁「民主已死」頭巾堅定步入議場，沒有人持著可能傷及他的武器與工具。

吳思瑤說，民進黨意識策略攻防很清楚，會循議事規則，有最靈活、最活用、奏效的議事攻防，不會濫用暴力，意圖使用暴力威嚇對方的是昨天種裝備的國民黨、民眾黨立委。

吳思瑤認為，民進黨靈活意識策略使用，成功阻卻也拖延國民黨、民眾黨想要快速的讓國會擴權法案二三讀快速上路，不只5月17日當天包裹快速通過國會擴權法案美夢泡湯，甚至昨天努力爭取發言機會，昨天一整天議程，國民黨對於中國交代要完成立法的期限又跳票了，這是民進黨成功達到的議事策略。

吳思瑤表示，周五還是會努力善用議事策略，奮力爭取每個條文發言機會，民進黨不會有任何預謀的暴力作為，人民已經給韓國瑜兩次機會，韓國瑜依舊沒有辦法挽救程序正義，韓國瑜繼續遂行藍白所要的快速表決，策略會持續沿用，奮戰下去。

對於藍白希望下周二前通過，民進黨有何策略？吳思瑤直言，比耐力、比腦力、比意志力，民進黨智慧善用議事策略，勇敢站上發言台去論述擴權條文不可行之處。

吳思瑤指出，未來還有一半以上的條文，後續還有40個條文，周五與下周二，如果國民黨已經提到要在下周二完成，那應該是國民黨比較務實的精算過，快速催油門沒有辦法達成，沒辦法在周五再一天就結束，國民黨研判到下週二，那國民黨是務實地面對，國民黨的策略已經被民進黨攻陷。