新政府上台後，傳出健保補充保費費率可能從現行的2.11%，調高為3%。此前，有人提到，股息屬於「不勞而獲」的收入，補充保費比一般保費費率還低並不公平；對此，專家表示，股利並非穩賺，也可能領股利但賠價差，也要填息才有賺到；網友也認為，已經被套牢當存股領息了，還要再被扒一層皮，陽明海運就是好例子⋯配息越配本越低。

目前二代健保一般保費費率為5.17％，補充保費費率為2.11％。補充保費計有6類，包括高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得以及租金收入。如果現金股利單次金額超過2萬（含）以上，就必須扣繳二代健保補充保費2.11%。

中廣新聞網報導，準總統賴清德恩師陳志鴻上（4）月在「健康台灣論壇」中提到，受薪階級繳納的一般保費費率為5.17％，不勞而獲的股息（股利所得、租金收入），補充保費卻僅2.11％，並不公平，建議提高補充保費費率。

不敗教主、投資達人陳重銘在臉書發文表示，股利繳補充保費他沒有意見，一切依照政府規定。健保是一個好制度，他絕對支持，但是股利並非穩賺，也會領股利卻賠了價差，而薪水則是穩賺，一定不會賠錢，因此，股息和薪水不能混為一談。

此外，傳出補充保費費率可能從現行的2.11%，調高為3%，再度引發網友炸鍋討論，「股息要從股價上扣掉，是把自己的錢分割出來，卻要扣稅，若沒填息，政府要補貼嗎?」、「股息是左手配右手 那賠錢要補貼才合理」、「人家有投資觀念獲利甘你政府P事」、「只會漲價，這樣的官真好做」、「先拿政府高官的薪資來補充健保吧！」。

還有許多網友認為，「既然多繳是否也要有較好的醫療品質照顧，那些錢也是民眾辛苦存下來定存或投資，又不是家裡有印鈔機印出來」、「有心想改，就別那麼暴力的 只能勞動所得與非勞動所得兩類」、「既然如此 直接漲健保費啊 何必另立名目」。