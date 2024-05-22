黑衣大叔左腳傷勢曝光。( 網友提供 )

20歲洪姓護理生昨（21日）在中捷行進間車廂內，持預藏的3把刀，無差別砍傷2位民眾。案發當下另一視角畫面曝光，洪男疑似殺紅眼，反手握刀往人群走去，所幸一名見義勇為的黑衣大叔出手阻擋，才未釀成更大傷亡，而他的友人也心有餘悸表示，「我今天差點失去一個好朋友」。

網友在臉書社團「爆廢公社」貼出新視角影片，畫面中可清楚看見嫌犯正面行兇過程，洪男刺傷2名乘客後，右手反握刀刃，氣勢洶洶朝人群方向走去，當下一名黑衣大哥和他正面對決，抓住洪男右手擋下刀子，嚇得女乘客驚聲尖叫，最後一陣慌亂下，手機掉到地上，畫面才中斷。

原PO也表示，「今天的中捷殺人事件，我差點失去一個好朋友（黑衣男子），我再也不會叫他減肥了」。他也慶幸朋友有把這刀抓住，而他的老婆幫忙奪刀，有這樣挺身而出的朋友，一定要請他好好吃頓飯壓壓驚！

原PO透露，朋友在打鬥之後，回家洗澡時發現左小腿微血管破裂，可見當下相當激烈。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這影片真的好驚悚」、「最後制伏他的黑色衣服大叔真的很勇敢」、「黑衣服的大叔超坦，直接壓上去」、「除了長髮男，大叔也是本場MVP，沒有他，後續應該更多人受傷」、「這影片看了都害怕到想哭，現場的人每個都是英雄，都好勇敢」。