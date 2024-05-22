減重期間需限制熱量、糖類食物攝取，有些人連水果也不敢吃，對此，減重專科醫師吳榛槿表示，減重期間可以吃水果，但是要選擇低GI、低熱量的水果，避免攝取過多果糖，推薦可吃芭樂、奇異果、藍莓、柳丁與蘋果。

吳榛槿在YouTube頻道PO出「減重期間可以吃水果嗎的影片，並推薦以下5種低GI、低熱量的水果。

■芭樂：芭樂糖分低、飽足感高，含有豐富的維生素C、鉀及膳食纖維，有助於提升免疫系統，同時也能降低血糖及血壓。

■奇異果：可溶性纖維含量豐富，有助於促進腸道健康及消化，還含有豐富的維生素C、葉酸、礦物質。

■藍莓：熱量低且含有豐富的膳食纖維、植化素，都有助於抑制發炎反應，保護心血管健康。

■柳丁：柳丁是低卡路里、高水分的水果，富含維生素C、類胡蘿蔔素，有利於抗氧化及皮膚健康。

■蘋果：有多種抗氧化物質，可以保護細胞，免於氧化損傷，也可降低罹患心血管疾病風險。

不過，吳榛槿也提醒，每個人的荷爾蒙、身體狀況不同，建議食用前還是先與醫師、營養師討論。