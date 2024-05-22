名列全台十大代銷成員的璞園建築團隊，旗下璞元建設副董事長兼總經理林瑞山指出，新北市塭仔圳重劃區為下一個房市熱區，不少自住剛性需求客戶進場，預料每坪成交單價很快會見6；對於賴總統520就職的「兩岸互不隸屬」談話，他認為，不會對於剛性首購市場造成影響，但對於高總價住宅市場是否造成衝擊，值得再觀察。

璞元建設副董事長、同時也是寶徠建設（1805）董事長林瑞山表示，最近房市除台北市銷售較慢之外，人氣買氣普遍活絡，觀察接下來市場展望，只要兩岸關係沒有太大變化，房價是沒有下跌的空間，尤其營建成本一直在高檔、碳費又要開徵，因此除非兩岸互動上有重大變化，否則房市應樂觀以對。

對於賴總統520就職談話演說內容強調兩岸互不隸屬，是否牽動房市敏感神經？林瑞山直指，對於首購剛性需求產品並不會造成影響，不過對於高總價產品和高資產族群來說，就要再觀察後續影響效應。

林瑞山與堃達土地開發公司總經理黃啟煌同台，針對新北市塭仔圳指標案「築。滿滿」，指出該案基地面積約2,339坪，規畫為4大棟，分為1、2期推出，總銷金額約80~82億元，每戶主力坪數約26~42坪，依內政部實價登錄資訊，每坪已站穩5字頭。

林瑞山指出，目前高樓層小坪數戶別已有6字頭成交，預期塭子圳重劃區見6，可望是常態。

業者指出，占地400公頃的塭子圳經過20年的規畫，是大台北都會區少見的大面積處女地，吸引不小建商插旗，目前自辦重劃區的20公頃土地，陸續有建商推出新案，目前每坪成交價還可以找到5字頭。

不過，隨著工料高漲，房價漲勢有Hold不住的趨勢，業者視銷售進度進行微調價格，時有所聞。

「築。滿滿」由建築師領軍的堃達土地開發公司，攜手璞園團隊-璞元建設，新東陽營造擔綱營造，並委由日系職人田中純夫第三方公正查核勘驗，基地位於新莊副都心旁，建築師以自住的心情規劃，大棟距、大採光、講究的採光通風與合理的配置，最重要的是「負擔得起」的高品質。

建商指出，「築。滿滿」基地方整，在施工與結構的先天上已然佔盡優勢，且導入良好的抗震二元系統，地下室做了80公分厚連續壁、深度直達28.7米，鋼筋採用420W SD、SA級鋼筋續接器，鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等，以高規格建材，創造高品質建築。特別敦請日系職人田中純夫擔任第三方查核勘驗；更重要的是，現場的執行者是好評滿點的新東陽營造。

建商表示，該案建築成ㄇ字型排列，將600坪中庭花園變成社區的中心：流泉綠蔭、花路小徑，家彷彿就在花園裡；設計師用心的將一樓讓出，營造洄游式公設，輕奢大器並與中庭花園的綠意串聯，進入社區如同在花園、在飯店般舒適，滿足0到99歲的社交健康知性空間需求。

現場專案經理李俊諺表示，「築。滿滿」處於新莊副都心旁，享有副都心的生活機能與價值，但價格卻比副都心相對親民，同時又隱含了塭仔圳未來可期的建設利多，買得起的高品質，住得起的好房子。