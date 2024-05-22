埃及總統總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）指控以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）逃避停火協議。

據3名熟知內情的消息人士說，埃及情報人員偷偷更改了以色列本月稍早同意的停火提案條款，最後破壞了原本能釋放以、巴囚犯，並為暫時結束加薩戰爭奠定基礎的協議。

CNN新聞網21日報導，消息人士說，埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）手下的資深情報官員卡爾克（Ahmed Abdel Khalek）在以色列同意後，卻偷偷為哈瑪斯（Hamas）的要求加了更多料。

停火協議最大的爭議點之一，就是要求在第二階段達成「可持續的平靜」。而以色列反對討論結束戰爭，除非哈瑪斯被擊敗，並釋放所有人質。要是停火協議通過，部分以色列人質和巴勒斯坦囚犯將得以獲釋，並暫時停止戰鬥。而美國官員會推動暫時停火，是希望這能為更持久的和平開啟可能性。

Egyptian intelligence quietly changed the ceasefire terms that were presented to Hamas in the last round of talks, sources say https://t.co/lCweQTCM5V — CNN (@CNN) May 21, 2024

在卡達和埃及協助斡旋下，哈瑪斯5月6日同意暫時停火。當時就有1名以色列匿名官員告訴路透，相關聲明是「詭計，在於讓以色列看起來像是拒絕達成協議的一方」。由於埃及情報人員悄悄所做的改變惹惱了美國、卡達和以色列官員，導致他們相互指責，並使停火談判陷入僵局。其中一名消息人士說：「我們都被愚弄了。」

而中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）是美方帶頭斡旋停火協議的負責人，當他在當地得知，埃及變更了協議條款時，既火大又尷尬，認為這讓他看起來像在狀況外，或沒告知以色列這些改變。消息人士說，平時說話輕聲細語、態度溫和的伯恩斯「幾乎要氣炸了」。然而，中情局發言人拒絕就此評論。