2024年度「Taiwan Car Of The Year」車訊風雲獎公布評選結果，Audi Q8 e-tron在眾多競爭對手中獲得評審團青睞，勇奪「最佳進口豪華中大型電動車」殊榮。

「Taiwan Car Of The Year」車訊風雲獎自2005年舉辦至今年已邁入第19屆，匯集多款車輛共同角逐年度風雲車及各級距車款殊榮，經過24位專業汽車媒體以及專業人士代表組成的評選團進行評選，採取兩階段投票評選出台灣汽車市場值得推薦給消費者的優質車款。

今年四環品牌榮獲評審肯定，Audi Q8 e-tron 透過Audi全新設計語彙，將其所象徵的「e-volution 電能進化」思維融入其中，展現品牌獨到設計美學。

作為豪華純電休旅絕佳選擇，Audi Q8 e-tron全車系採50 quattro與55 quattro雙動力配置，且提供SUV及Sportback多元車型選擇，最高WLTP續航里程更來到600km，無論城市通勤或長途旅行皆能輕鬆暢行，滿足現代人不同的用車需求與便利性考量。

Audi Q8 e-tron搭載12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus，搭配中控台雙觸控螢幕，賦予強烈科技感的座艙氛圍，SUV與Sportback車型於後座椅背傾倒後最大分別可達1637L及1567L的乘載空間，提供寬敞舒適的頂級乘坐饗宴。

即日起至6月2日，台灣奧迪在台北信義區克緹國際大樓戶外廣場舉辦「Audi House of Progress Taipei品牌概念店」，其中Audi Q8 e-tron車系的旗艦性能車款「Audi SQ8 Sportback e-tron」將於現場展出，偕同全新都會時尚電旅Audi Q4 Sportback e-tron與Audi A6 Avant e-tron concept car概念車，組成精彩陣容，品牌邀蒞請民眾前往品鑑。