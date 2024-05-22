消防人員將火勢撲滅後，確認起火燃燒的為1具車床加工機台。（消防局第二大隊提供）

新北市新莊區雙鳳路1棟住商混合大樓今（22）日凌晨0時許發生火警意外，濃煙往上飄散，使得位於4樓的長照養護機構受到影響，所幸長照中心人員立即將患者帶往1樓避難，沒有造成任何人員傷亡，警消也迅速將火勢撲滅，起火原因待查。

今日凌晨，消防局接獲報案，稱雙鳳路一處住商混合大樓出現冒煙情況，立即出動消防人員78人次、救災救護車輛28輛次前往搶救，消防人員抵達時，發現該建物1樓有大量灰煙冒出，隨即布署水線灌救，另外也發現4樓的長照中心有些許白煙。

幸好養護中心人員緊急將受到影響的患者帶到1樓的相對安全區避難，沒有造成任何人員受傷，警消迅速撲滅火勢後，確認為1具車床加工機台起火，燃燒面積約2平方公尺，起火原因仍待火調人員鑑定。

消防局第二大隊提醒，使用電器相關產品應注意規定事項，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，並安裝住宅式警報器，以確保居家平安。